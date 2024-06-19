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У Харкові немає дефіциту товарів – мерія повідомила, скільки ринків не працює

Суспільство 12:24   19.06.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові немає дефіциту товарів – мерія повідомила, скільки ринків не працює Фото: Харківська міськрада

Внаслідок обстрілів РФ у Харкові зруйновано або пошкоджено 20 ринків, з них 18 уже почали працювати.

Тимчасово не функціонують торговельні майданчики на вулиці Леся Сердюка (Північна Салтівка) та на вулиці Академіка Вальтера (П’ятихатки), повідомили у Харківській міськраді.

Станом на 19 червня загалом у місті працює 48 ринків та торговельних майданчиків. Крім того, на деяких ринках функціонують заклади харчування, підприємства побутового обслуговування населення, гостьові автостоянки.

«Завдяки розвитку сфери торгівлі в місті відсутній дефіцит на всі види товарів», – зазначили у мерії.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2024 в 12:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілів РФ у Харкові зруйновано або пошкоджено 20 ринків, з них 18 уже почали працювати.".