У Харкові немає дефіциту товарів – мерія повідомила, скільки ринків не працює

Внаслідок обстрілів РФ у Харкові зруйновано або пошкоджено 20 ринків, з них 18 уже почали працювати.

Тимчасово не функціонують торговельні майданчики на вулиці Леся Сердюка (Північна Салтівка) та на вулиці Академіка Вальтера (П’ятихатки), повідомили у Харківській міськраді.

Станом на 19 червня загалом у місті працює 48 ринків та торговельних майданчиків. Крім того, на деяких ринках функціонують заклади харчування, підприємства побутового обслуговування населення, гостьові автостоянки.

«Завдяки розвитку сфери торгівлі в місті відсутній дефіцит на всі види товарів», – зазначили у мерії.