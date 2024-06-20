Стая маленьких утят поселилась на озере в Центральном парке Харькова (видео)
Скриншот
На озере в Центральном парке Харькова появились маленькие утята вместе с мамой уткой.
Об этом сообщила пресс-служба парка.
«Мама-утка вывела малышей у аттракциона «Водная горка» и рано утром привела детей к большой воде», — рассказали в пресс-службе Центрального парка.
Читайте также: Военные эвакуировали 17 утят, утку и собаку из Волчанска Харьковской области
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: озеро, птенцы, стая, утка, утята, Харьков, центральный парк;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Стая маленьких утят поселилась на озере в Центральном парке Харькова (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 июня 2024 в 15:16;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На озере в Центральном парке Харькова появились маленькие утята вместе с мамой уткой.".