Стая маленьких утят поселилась на озере в Центральном парке Харькова (видео)

На озере в Центральном парке Харькова появились маленькие утята вместе с мамой уткой.

Об этом сообщила пресс-служба парка.

«Мама-утка вывела малышей у аттракциона «Водная горка» и рано утром привела детей к большой воде», — рассказали в пресс-службе Центрального парка.