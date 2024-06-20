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Стая маленьких утят поселилась на озере в Центральном парке Харькова (видео)

Общество 15:16   20.06.2024
Оксана Якушко
Стая маленьких утят поселилась на озере в Центральном парке Харькова (видео) Скриншот

На озере в Центральном парке Харькова появились маленькие утята вместе с мамой уткой.

Об этом сообщила пресс-служба парка.

«Мама-утка вывела малышей у аттракциона «Водная горка» и рано утром привела детей к большой воде», — рассказали в пресс-службе Центрального парка.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 20 июня 2024 в 15:16;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На озере в Центральном парке Харькова появились маленькие утята вместе с мамой уткой.".