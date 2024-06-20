Зграя маленьких каченят оселилася на озері в Центральному парку Харкова
На озері в Центральному парку Харкова з’явилися маленькі каченята разом із мамою качкою.
Про це повідомила пресслужба парку.
«Мама-качка вивела малюків біля атракціону “Водна гірка” і рано-вранці привела дітей до великої води», – розповіли в пресслужба Центрального парку.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: озеро, птенцы, стая, утка, утята, Харків, центральный парк;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2024 в 15:16;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На озері в Центральному парку Харкова з’явилися маленькі каченята разом із мамою качкою.".