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Зграя маленьких каченят оселилася на озері в Центральному парку Харкова

Суспільство 15:16   20.06.2024
Оксана Якушко
Зграя маленьких каченят оселилася на озері в Центральному парку Харкова

На озері в Центральному парку Харкова з’явилися маленькі каченята разом із мамою качкою.

Про це повідомила пресслужба парку.

«Мама-качка вивела малюків біля атракціону “Водна гірка” і рано-вранці привела дітей до великої води», – розповіли в пресслужба Центрального парку.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2024 в 15:16;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На озері в Центральному парку Харкова з’явилися маленькі каченята разом із мамою качкою.".