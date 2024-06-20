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Терехов заявил о двух пострадавших от удара КАБами по Харькову

Происшествия 09:03   20.06.2024
Оксана Горун
Терехов заявил о двух пострадавших от удара КАБами по Харькову

Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал подробности о последствиях вчерашнего удара по детскому лагерю и частному дому в городе.

«Харьков под постоянными обстрелами. Вчера тоже были прилеты – это были три КАБа, которые разрушили детский лагерь. К счастью, там находился только обслуживающий персонал. Но одна женщина получила ранения. Она сейчас находится в больнице.
Кроме того, был разрушен частный дом в Шевченковском районе города Харькова. Там тоже была пострадавшая женщина. Это была реакция на стресс», — сообщил мэр.

Он отметил, что, по сравнению с маем, обстановка в Харькове стала спокойнее, однако жителям все равно необходимо быть осторожными.

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«Действительно, наши Вооруженные силы уничтожили пусковые установки С-300, С-400, постоянно обстреливавшие город Харьков. Но, к сожалению, сегодня сохраняется возможность у россиян бить по Харькову КАБами, что они и используют», — подчеркнул Терехов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 июня 2024 в 09:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал подробности о последствиях вчерашнего удара по детскому лагерю и частному дому в городе".