Терехов заявив про двох постраждалих від удару КАБами по Харкову
Мер Ігор Терехов у етері нацмарафону розповів подробиці щодо наслідків учорашнього удару по дитячому табору та приватному будинку в місті.
“Харків під постійними обстрілами. Вчора теж були прильоти – це були три КАБи, які зруйнували дитячий табір. На щастя, там перебував тільки обслуговуючий персонал. Але одна жіночка отримала поранення. Вона зараз перебуває в лікарні. Крім цього, був зруйнований приватний будинок у Шевченківському районі міста Харкова. Там теж була постраждала жінка, це була реакція на стрес”, – повідомив мер.
Він зазначив, що, порівняно з травнем, ситуація в Харкові стала спокійнішою, проте жителям все одно необхідно бути обережними.
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“Дійсно, наші Збройні сили знищили пускові установки С-300, С-400, які постійно обстрілювали місто Харків. Але, на жаль, сьогодні зберігається можливість у росіян бити по Харкову КАБами, що вони й використовують”, – наголосив Терехов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: КАБ, новини Харкова, пострадалі, прилет, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2024 в 09:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов у етері нацмарафону розповів подробиці щодо наслідків учорашнього удару по дитячому табору та приватному будинку в місті".