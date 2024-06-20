Терехов заявив про двох постраждалих від удару КАБами по Харкову

Мер Ігор Терехов у етері нацмарафону розповів подробиці щодо наслідків учорашнього удару по дитячому табору та приватному будинку в місті.

“Харків під постійними обстрілами. Вчора теж були прильоти – це були три КАБи, які зруйнували дитячий табір. На щастя, там перебував тільки обслуговуючий персонал. Але одна жіночка отримала поранення. Вона зараз перебуває в лікарні. Крім цього, був зруйнований приватний будинок у Шевченківському районі міста Харкова. Там теж була постраждала жінка, це була реакція на стрес”, – повідомив мер.

Він зазначив, що, порівняно з травнем, ситуація в Харкові стала спокійнішою, проте жителям все одно необхідно бути обережними.

“Дійсно, наші Збройні сили знищили пускові установки С-300, С-400, які постійно обстрілювали місто Харків. Але, на жаль, сьогодні зберігається можливість у росіян бити по Харкову КАБами, що вони й використовують”, – наголосив Терехов.