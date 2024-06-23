Гроза будет ночью в Харькове — гидрометцентр
Фото: МГ «Объектив»
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупредил об опасной погоде, которую ожидают в Харькове и области, и дал прогноз на 24 июня.
«Ночью 24 июня по области и городу ожидается гроза (І уровень опасности — желтый)», — предупредили синоптики.
В течение ночи в регионе будет кратковременный дождь и местами туман, проинформировал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии в прогнозе погоды на ближайшие сутки.
Днем на Харьковщине также будет дождить, местами будут грозы. Температура воздуха, по прогнозу: ночью 14 – 19º, днем 23 – 28º.
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2024 в 20:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупредил об опасной погоде, которую ожидают в Харькове и области, и дал прогноз на 24 июня".