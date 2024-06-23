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Гроза будет ночью в Харькове — гидрометцентр

Погода 20:20   23.06.2024
Оксана Горун
Гроза будет ночью в Харькове — гидрометцентр Фото: МГ «Объектив»

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупредил об опасной погоде, которую ожидают в Харькове и области, и дал прогноз на 24 июня.

«Ночью 24 июня по области и городу ожидается гроза (І уровень опасности — желтый)», — предупредили синоптики.

В течение ночи в регионе будет кратковременный дождь и местами туман, проинформировал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии в прогнозе погоды на ближайшие сутки.

Днем на Харьковщине также будет дождить, местами будут грозы. Температура воздуха, по прогнозу: ночью 14 – 19º, днем ​​23 – 28º.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2024 в 20:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупредил об опасной погоде, которую ожидают в Харькове и области, и дал прогноз на 24 июня".