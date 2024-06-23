Гроза будет ночью в Харькове — гидрометцентр

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупредил об опасной погоде, которую ожидают в Харькове и области, и дал прогноз на 24 июня.

«Ночью 24 июня по области и городу ожидается гроза (І уровень опасности — желтый)», — предупредили синоптики.

В течение ночи в регионе будет кратковременный дождь и местами туман, проинформировал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии в прогнозе погоды на ближайшие сутки.

Днем на Харьковщине также будет дождить, местами будут грозы. Температура воздуха, по прогнозу: ночью 14 – 19º, днем ​​23 – 28º.