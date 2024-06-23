Гроза буде вночі в Харкові – гідрометцентр
Харківський регіональний центр із гідрометеорології попередив про небезпечну погоду, яку очікують у Харкові та області, й дав прогноз на 24 червня.
“Вночі 24 червня по області та місту очікується гроза (І рівень небезпеки – жовтий)”, – попередили синоптики.
Протягом ночі в регіоні буде короткочасний дощ та місцями туман, поінформував Харківський регіональний центр із гідрометеорології у прогнозі погоди на найближчу добу.
Вдень на Харківщині також дощитиме, місцями будуть грози. Температура повітря, за прогнозом: вночі 14 – 19º, вдень 23 – 28º.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2024 в 20:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр із гідрометеорології попередив про небезпечну погоду, яку очікують у Харкові та області, й дав прогноз на 24 червня".