5-летний мальчик едва не утонул на Харьковщине: подробности

В селе Новая Ивановка на водоеме 5-летний мальчик наглотался воды.

Инцидент произошел вечером 23 июня. Ребенку пришлось оказывать экстренную медицинскую помощь. Спасло еще и своевременное домедицинское реагирование родителей, сообщили в Telegram «LozovaNews».

Как рассказали в соответствующих службах, семья, в которой растет мальчик – добропорядочная.

Отмечается, что в прошлом году в Лозовском районе утонули 8 человек.