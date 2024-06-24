5-летний мальчик едва не утонул на Харьковщине: подробности
В селе Новая Ивановка на водоеме 5-летний мальчик наглотался воды.
Инцидент произошел вечером 23 июня. Ребенку пришлось оказывать экстренную медицинскую помощь. Спасло еще и своевременное домедицинское реагирование родителей, сообщили в Telegram «LozovaNews».
Как рассказали в соответствующих службах, семья, в которой растет мальчик – добропорядочная.
Отмечается, что в прошлом году в Лозовском районе утонули 8 человек.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, водоем, мальчик, родители, утонул, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 15:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Новая Ивановка на водоеме 5-летний мальчик наглотался воды.".