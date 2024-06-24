Live
  • Пн 24.06.2024
  • Харьков  +23°С
  • USD 40.45
  • EUR 43.23

5-летний мальчик едва не утонул на Харьковщине: подробности

Общество 15:53   24.06.2024
Виктория Яковенко
5-летний мальчик едва не утонул на Харьковщине: подробности

В селе Новая Ивановка на водоеме 5-летний мальчик наглотался воды.

Инцидент произошел вечером 23 июня. Ребенку пришлось оказывать экстренную медицинскую помощь. Спасло еще и своевременное домедицинское реагирование родителей, сообщили в Telegram «LozovaNews».

Как рассказали в соответствующих службах, семья, в которой растет мальчик – добропорядочная.

Отмечается, что в прошлом году в Лозовском районе утонули 8 человек.

Читайте также: Купалась без присмотра: 12-летняя девочка утонула на Журавлевке в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Видео удара КАБа по пятиэтажке в Харькове с двух ракурсов появилось в сети
Видео удара КАБа по пятиэтажке в Харькове с двух ракурсов появилось в сети
22.06.2024, 21:36
Почему российский КАБ долетел до центра Харькова: у Немичева две версии
Почему российский КАБ долетел до центра Харькова: у Немичева две версии
23.06.2024, 21:17
Терехов написал письмо Генсеку ООН: мэр призвал защитить Харьков
Терехов написал письмо Генсеку ООН: мэр призвал защитить Харьков
24.06.2024, 14:51
ISW: ВСУ ударили по командному пункту в РФ и контратаковали на Харьковщине
ISW: ВСУ ударили по командному пункту в РФ и контратаковали на Харьковщине
24.06.2024, 07:30
Разворовали 14 млн грн: в Харькове ректор вуза трудоустраивал «мертвые души»
Разворовали 14 млн грн: в Харькове ректор вуза трудоустраивал «мертвые души»
24.06.2024, 15:26
5-летний мальчик едва не утонул на Харьковщине: подробности
5-летний мальчик едва не утонул на Харьковщине: подробности
24.06.2024, 15:53

Новости по теме:

17:23
В Харькове из-за «прилета» частично нет воды, идут ремонтные работы — мэрия
17:00
Грузовиками и самолетом. Как двоих китов вывезли из Харькова в Испанию (видео)
16:06
В каких водоемах Харькова и области нельзя купаться из-за грязной воды
14:40
Без воды в среду останутся два района Харькова: адреса
15:57
Более полусотни рыб погибло в реке Уды на Харьковщине: выясняют причину (фото)

Вы читали новость: «5-летний мальчик едва не утонул на Харьковщине: подробности»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 15:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Новая Ивановка на водоеме 5-летний мальчик наглотался воды.".