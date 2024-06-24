5-річний хлопчик ледь не потонув на Харківщині
У селі Нова Іванівка на водоймі 5-річний хлопчик наковтався води.
Інцидент стався ввечері 23 червня. Дитині довелося надавати екстрену медичну допомогу. Врятувало ще й вчасне домедичне реагування батьків, повідомили у телеграмі «LozovaNews».
Як розповіли у відповідних службах, родина, в якій зростає хлопчик – добропорядна.
Зазначається, що торік у Лозівському районі потонули 8 людей.
Читайте також: Купалася без нагляду: 12-річна дівчинка потонула на Журавлівці в Харкові
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вода, водоем, мальчик, родители, утонул, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «5-річний хлопчик ледь не потонув на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2024 в 15:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Нова Іванівка на водоймі 5-річний хлопчик наковтався води.".