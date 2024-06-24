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5-річний хлопчик ледь не потонув на Харківщині

Суспільство 15:53   24.06.2024
Вікторія Яковенко
5-річний хлопчик ледь не потонув на Харківщині

У селі Нова Іванівка на водоймі 5-річний хлопчик наковтався води.

Інцидент стався ввечері 23 червня. Дитині довелося надавати екстрену медичну допомогу. Врятувало ще й вчасне домедичне реагування батьків, повідомили у телеграмі «LozovaNews».

Як розповіли у відповідних службах, родина, в якій зростає хлопчик – добропорядна.

Зазначається, що торік у Лозівському районі потонули 8 людей.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2024 в 15:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Нова Іванівка на водоймі 5-річний хлопчик наковтався води.".