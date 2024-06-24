В реанимации трое раненых после обстрелов Харькова 22 и 23 июня
О состоянии пациентов, получивших ранения в результате обстрелов 22 и 23 июня, сообщил исполняющий обязанности генерального директора Харьковской областной клинической больницы Руслан Врагов.
«За два дня к нам попали 38 пострадавших. 22 июня к нам доставили 33 раненых и за вчера было 5 человек. Все они стабильны сейчас. Трое пациентов находятся в реанимации в тяжелом состоянии, но их можно расценить как стабильное, они получают интенсивную терапию, были прооперированы. И все остальные пациенты, госпитализированные к нам, находятся на этажах и получают медицинскую помощь в общих палатах. Некоторые из них, более легкие, будут в ближайшее время выписаны домой. Те люди, которые в тяжелом состоянии, получили черепно-мозговую травму, травму шеи, конечностей. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Они находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких», – рассказал Врагов.
Все пострадавшие в реанимации были доставлены в больницу после обстрела Харькова 22 июня. Среди пострадавших – два ребенка 12-ти и 13-ти лет.
После обстрелов Харькова 23 июня в больнице находятся 3 пациента в стабильном состоянии, среди которых 15-летний парень.
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 16:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О состоянии пациентов, получивших ранения в результате обстрелов 22 и 23 июня, сообщил исполняющий обязанности генерального директора Харьковской областной клинической больницы Руслан Врагов.".