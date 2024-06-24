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Синегубов сообщил о состоянии раненых из-за обстрелов Харькова в выходные

Общество 12:12   24.06.2024
Виктория Яковенко
Синегубов сообщил о состоянии раненых из-за обстрелов Харькова в выходные

20 человек остаются в больницах после обстрелов Харькова в выходные, 22 и 23 июня, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

22 июня в медучреждения госпитализировали 42 человека. На стационарном лечении остается 17 пострадавших, среди них — две девочки 12 и 13 лет, состояние среднее.

Трое пациентов – в тяжелом состоянии: мужчины в возрасте 32 и 52 лет – в стабильном состоянии, 46-летний мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. Остальные раненые лечатся в отделениях хирургии, нейрохирургии, травматологии.

В результате вражеских обстрелов города 23 июня были ранены 12 человек, из них 5 – госпитализировали. Сейчас в больнице находятся 3 пациента в стабильном состоянии, среди которых 15-летний парень.

Напомним, 22 июня около 15:10 войска РФ нанесли авиаудары по Харькову. В Основянском районе города КАБ попал в 5-этажный жилой дом. В Холодногорском — в предприятие. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что от удара по дому пострадали 52 человека, из них три ребенка и один полицейский. Погибли два человека. В Холодногорском районе ранения получили четыре человека, один погиб.

23 июня около 15:00 в Харькове раздалась серия взрывов. По предварительным данным, город атаковали КАБами. Жители нескольких районов сообщили, что после взрывов в их домах пропал свет. Также в городе остановилось метро. Харьковская областная прокуратура сообщила, что враг ударил четырьмя авиабомбами по трем районам Харькова. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе по частному сектору в Холодногорском районе. В Шевченковском районе «прилетело» по частной школе и детсаду, здание частично разрушено. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в Киевском районе было два попадания в здание неэксплуатируемого цеха предприятия. Около 18:00 электроснабжение в Харькове восстановили, транспорт заработал.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 12:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 человек остаются в больницах после обстрелов Харькова в выходные, 22 и 23 июня, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".