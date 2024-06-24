Синєгубов повідомив про стан поранених через обстріли Харкова у вихідні

20 людей залишаються у лікарнях після обстрілів Харкова у вихідні, 22 та 23 червня, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

22 червня до медзакладів шпиталізували 42 людини. На стаціонарному лікуванні наразі залишається 17 постраждалих, серед них – дві дівчинки 12 та 13 років, стан середній.

Троє пацієнтів – у тяжкому стані: чоловіки віком 32 та 52 років – у стабільному стані, 46-річний чоловік знаходиться у вкрай тяжкому стані. Інші поранені лікуються у відділеннях хірургії, нейрохірургії, травматології.

Внаслідок ворожих обстрілів міста 23 червня були поранені 12 осіб, з них 5 – шпиталізували. Наразі в лікарні перебуває 3 пацієнтів у стабільному стані, серед яких 15-річний хлопець.

Нагадаємо, 22 червня близько 15:10 війська РФ завдали авіаударів по Харкову. У Основ’янському районі міста КАБ влучив у п’ятиповерховий житловий будинок. У Холодногірському – в підприємство. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що від удару по будинку постраждали 52 особи, з них троє дітей і один поліціянт. Загинули двоє людей. У Холодногірському районі поранення отримали чотири особи, одна загинула.

23 червня близько 15:00 у Харкові пролунала серія вибухів. За попередніми даними, місто атакували КАБами. Жителі кількох районів повідомили, що після вибухів у їхніх будинках зникло світло. Також у місті зупинилося метро. Харківська обласна прокуратура повідомила, що ворог вдарив чотирма авіабомбами по трьох районах Харкова. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар по приватному сектору в Холодногірському районі. У Шевченківському районі “приліт” був по приватній школі та дитсадку, будівля частково зруйнована. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, в Київському районі було два влучання до будівлі цеху підприємства, що не експлуатувався. Близько 18:00 електропостачання у Харкові відновили, транспорт запрацював.