У реанімації троє поранених після обстрілів Харкова 22 і 23 червня
Про стан пацієнтів, які отримали поранення внаслідок обстрілу 22 та 23 червня, повідомив виконувач обов’язків генерального директора Харківської обласної клінічної лікарні Руслан Врагов.
«За два дні до нас потрапили 38 постраждалих. 22 червня до нас доправили 33 поранених і за вчора було 5 осіб, які постраждали внаслідок ударів. Всі вони стабільні на зараз. Троє пацієнтів знаходяться в реанімації в стані важкому, але їх можна розцінити як стабільний, вони отримують інтенсивну терапію, були прооперовані. І всі інші пацієнти, які були до нас госпіталізовані, знаходяться на поверхах та отримують медичну допомогу в загальних палатах. Дехто з них, більш легкі, будуть найближчим часом виписані додому. Ті люди, що у важкому стані отримали черепно-мозкову травму, травму шиї, кінцівок. Лікарі оцінюють їх стан як середньої важкості. Вони знаходяться на апаратах штучної вентиляції легень», – розповів Врагов.
Всі постраждалі, які наразі у реанімації, були доправлені до лікарні після обстрілу Харкова 22 червня. Серед постраждалих – дві дитини 12-ти та 13-ти років.
Після обстрілів Харкова 23 червня в лікарні перебуває 3 пацієнти у стабільному стані, серед яких 15-річний хлопець.
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Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про стан пацієнтів, які отримали поранення внаслідок обстрілу 22 та 23 червня, повідомив виконувач обов’язків генерального директора Харківської обласної клінічної лікарні Руслан Врагов.".