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Нардепу Тищенко сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы человека

Политика 09:05   25.06.2024
Оксана Горун
Нардепу Тищенко сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы человека Фото: ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении народному депутату Николаю Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре.

Об этом утром 25 июня сообщила пресс-служба ГБР.

«По материалам ГБР, Генеральный прокурор Украины сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины Николаю Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре. 20 июня 2024 года в Днепре группа лиц по указанию народного депутата Украины противоправно лишила свободы потерпевшего – бывшего военнослужащего ВСУ. Его удерживали в течение определенного времени и нанесли телесные повреждения. Следствие установило, что это было сделано по предварительному сговору группой лиц и с применением физической силы и спецсредств», — сообщили в ГБР.

Обыск у Тищенко - подозрение

Там отметили, что у депутата провели обыски. На опубликованных фото видно, что нашли пачки долларов и евро.

Обыск у Тищенко - доллары

«Офисом Генпрокурора согласовано ходатайство об избрании народному депутату меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста», — дополнила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным прокуратуры, о подозрении сообщили еще одному активному участнику событий. Продолжают устанавливать остальных причастных. Идет следствие.

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Напомним, 20 июня в соцсетях появилось видео, снятое на улице в Днепре. На нем группа людей в балаклавах и одежде, похожей на военную, «заломали» на улице мужчину в штатском. После оказалось, пострадавший — житель Днепра и бывший воин харьковского спецподразделения ГУР МО «Kraken» Дмитрий Павлов (позывной «Сын»). Что пострадал их бывший сослуживец, подтвердили в самом спецподразделении и отметили, что «внимательно следят» за уголовным производством.

Telegram-каналы, распространившие видео, утверждали, что у Павлова возник конфликт с народным депутатом Николаем Тищенко, а среди участников нападения — якобы охрана нардепа. Сам Тищенко прокомментировал ситуацию на следующий день — 21 июня. На стриме нардепа Алексея Гончаренко из зала ВР заявил о «провокации», а также о том, что Павлов — уже не военнослужащий и якобы причастен к «ботофермам».

«Он, по нашей информации, работает начальником безопасности самых известных в Украине и мощных ботоферм под названием «девяточки», которая сегодня, по информации, которую мы проверяем, насчитывает 120 колл-центров по Украине», — сказал Тищенко. Также нардеп отрицал, что у него есть охрана и что его охрана напала на бывшего бойца «Kraken».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 09:05;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Государственное бюро расследований сообщило о подозрении народному депутату Николаю Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре".