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Нардепу Тищенку повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі людини

Події 09:05   25.06.2024
Оксана Горун
Нардепу Тищенку повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі людини

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру народному депутату Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

Про це вранці 25 червня повідомила пресслужба ДБР.

За матеріалами ДБР Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. 20 червня 2024 у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата України протиправно позбавила волі потерпілого – колишнього військовослужбовця ЗСУ. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесні ушкодження. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів“, – повідомили в ДБР.

Обшук у Тищенка - підозра

Там наголосили, що в депутата провели обшуки. На опублікованих фото видно, що знайшли пачки доларів та євро.

Обшук у Тищенка - долари

“Офісом Генпрокурора погоджено клопотання щодо обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту”, – доповнила пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними прокуратури, про підозру повідомили ще одному активному учаснику подій. Продовжують встановлювати решту причетних. Триває слідство.

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Нагадаємо, 20 червня в соцмережах з’явилося відео, що було зняте на вулиці в Дніпрі. На ньому група людей у ​​балаклавах та одязі, схожому на військовий, “заламали” на вулиці чоловіка в цивільному. Після виявилося, що постраждалий – житель Дніпра та колишній воїн харківського спецпідрозділу ГУР МО “Kraken” Дмитро Павлов (позивний “Син”). Про те, що постраждав їхній колишній товариш по службі, підтвердили в самому спецпідрозділі та зазначили, що “уважно стежать” за кримінальним провадженням.

Телеграм-канали, які розповсюдили відео, стверджували: у Павлова виник конфлікт із народним депутатом Миколою Тищенком, а серед учасників нападу – нібито охорона нардепа. Сам Тищенко прокоментував ситуацію наступного дня – 21 червня. На стримі нардепа Олексія Гончаренка із зали ВР заявив про “провокацію”, а також про те, що Павлов – уже не військовослужбовець і нібито причетний до “ботоферм”.

“Він, за нашою інформацією, працює начальником безпеки найвідоміших в Україні та потужних ботоферм під назвою “дев’яточки”, яка сьогодні, за інформацією, яку ми перевіряємо, налічує 120 кол-центрів по Україні”, – сказав Тищенко. Також нардеп заперечував, що має охорону і що його охорона напала на колишнього бійця “Kraken”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 09:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Державне бюро розслідувань повідомило про підозру народному депутату Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі".