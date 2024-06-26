В четверг в Харькове на несколько часов изменят маршруты трамваи

Движение трамваев на улице Шевченко и улице Героев Труда, на участке от разворотного круга «Журавлевский гидропарк» до улицы Академика Павлова, будет приостановлено с 9:30 до 15:30 27 июня.

Причина – ремонт трамвайного пути, сообщили в Харьковском горсовете.

В это время трамваи будут курсировать следующим образом:

№16 и 16А: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк».