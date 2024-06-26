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У четвер у Харкові на кілька годин змінять маршрут трамваї

Суспільство 15:10   26.06.2024
Вікторія Яковенко
У четвер у Харкові на кілька годин змінять маршрут трамваї Фото: Харківська міськрада

Рух трамваїв на вулиці Шевченка та вулиці Героїв Праці, на ділянці від розворотного кола «Журавлівський гідропарк» до вулиці Академіка Павлова, буде припинений з 9:30 до 15:30 27 червня.

Причина – ремонт трамвайної колії, повідомили у Харківській міськраді.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№16 і 16А: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 15:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух трамваїв на вулиці Шевченка та вулиці Героїв Праці, на ділянці від розворотного кола «Журавлівський гідропарк» до вулиці Академіка Павлова, буде припинений з 9:30 до 15:30 27 червня.".