У четвер у Харкові на кілька годин змінять маршрут трамваї
Фото: Харківська міськрада
Рух трамваїв на вулиці Шевченка та вулиці Героїв Праці, на ділянці від розворотного кола «Журавлівський гідропарк» до вулиці Академіка Павлова, буде припинений з 9:30 до 15:30 27 червня.
Причина – ремонт трамвайної колії, повідомили у Харківській міськраді.
У цей час трамваї курсуватимуть так:
№16 і 16А: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 15:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух трамваїв на вулиці Шевченка та вулиці Героїв Праці, на ділянці від розворотного кола «Журавлівський гідропарк» до вулиці Академіка Павлова, буде припинений з 9:30 до 15:30 27 червня.".