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Тепло и без осадков. Какой будет погода 28 июня в Харькове и области

Погода 21:23   27.06.2024
Оксана Якушко
Тепло и без осадков. Какой будет погода 28 июня в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 28 июня, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков.
Ветер северный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 12 — 17°, днем ​​24 — 29°.

По городу: Без существенных осадков.
Ветер северный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 14 — 16°, днем ​​26 — 28°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 июня 2024 в 21:23;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 28 июня, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".