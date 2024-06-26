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Комфортное тепло. Какой будет погода 27 июня в Харькове и области

Погода 20:21   26.06.2024
Оксана Якушко
Комфортное тепло. Какой будет погода 27 июня в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 27 июня, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков.
Ветер северный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 11 — 16°, днем ​​23 — 28°.

По городу: Без существенных осадков.
Ветер северный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 12 — 14°, днем ​​24 — 26°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 20:21;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 27 июня, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".