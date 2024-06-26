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Комфортне тепло. Якою буде погода 27 червня у Харкові та області

Погода 20:21   26.06.2024
Оксана Якушко
Комфортне тепло. Якою буде погода 27 червня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 27 червня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без істотних опадів.🌤

Вітер північний⬇️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 11 – 16°, вдень 23 – 28°.

По місту: Без істотних опадів🌤.

Вітер північний⬇️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 12 – 14°, вдень 24 – 26°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 20:21;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 27 червня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".