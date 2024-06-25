Live
  • Вт 25.06.2024
  • Харків  +17°С
  • USD 40.55
  • EUR 43.52

Спека відступила. Якою буде погода 26 червня у Харкові та області

Погода 19:51   25.06.2024
Оксана Якушко
Спека відступила. Якою буде погода 26 червня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 26 червня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без істотних опадів🌤.

Вітер північний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 9 – 14°, вдень 22 – 27°.

По місту: Без істотних опадів🌤.

Вітер північний⬇️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 11 – 13°, вдень 23 – 25°.

Читайте також: Гроза, сильний вітер і злива: у Харкові вирує негода (відео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
КАБом-250 із GPS-модулем вперше вдарили росіяни по Харкову – Синєгубов
КАБом-250 із GPS-модулем вперше вдарили росіяни по Харкову – Синєгубов
25.06.2024, 21:14
Тривають бої на Харківському та Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
Тривають бої на Харківському та Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
25.06.2024, 20:27
Трамваї vs автобуси: як змінює війна транспорт Харкова і що буде взимку
Трамваї vs автобуси: як змінює війна транспорт Харкова і що буде взимку
25.06.2024, 18:30
Спека відступила. Якою буде погода 26 червня у Харкові та області
Спека відступила. Якою буде погода 26 червня у Харкові та області
25.06.2024, 19:51
Четверо постраждалих через удари КАБами по селу Бобрівка під Харковом
Четверо постраждалих через удари КАБами по селу Бобрівка під Харковом
25.06.2024, 18:31
72 російські цілі знищили дронами, що придбали коштом Харківського облбюджету
72 російські цілі знищили дронами, що придбали коштом Харківського облбюджету
25.06.2024, 19:37

Новини за темою:

22:02
Спекотно і гроза. Якою буде погода 23 червня у Харкові та області
15:25
Вируватиме гроза. Завтра на Харківщині небезпечна погода
20:24
Можлива гроза. Якою буде погода 15 червня у Харкові та області
19:56
Слабкий туман. Якою буде погода 14 червня у Харкові та області
20:42
Вночі – дощ. Якою буде погода 6 червня у Харкові та області

Ви читали новину: «Спека відступила. Якою буде погода 26 червня у Харкові та області»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 19:51;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 26 червня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".