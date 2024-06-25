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Жара отступила. Какой будет погода 26 июня в Харькове и области

Погода 19:51   25.06.2024
Оксана Якушко
Жара отступила. Какой будет погода 26 июня в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 26 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков.
Ветер северный, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 9 — 14°, днем ​​22 — 27°.

По городу: Без существенных осадков.
Ветер северный, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 11 — 13°, днем ​​23 — 25°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 19:51;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 26 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".