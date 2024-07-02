30 боестолкновений на Харьковском и Купянском направлениях насчитал Генштаб
Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 2 июля сообщил о 13 боях на севере от Харькова и еще 17 — на Купянском направлении за минувшие сутки.
«На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия при поддержке авиации. В общей сложности здесь произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Глубокое. На Купянском направлении количество боевых столкновений в сутки составило 17. Силы обороны отражали атаки врага в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Берестового и Песчаного Харьковской области; Стельмаховки Луганской области», — проинформировали в Генштабе.
В целом на фронте в Украине за сутки зафиксировали 189 боевых столкновений. Потери оккупантов составили 1280 человек.
«Также враг потерял восемь танков, 16 боевых бронированных машин, 56 артиллерийских систем, три РСЗО, 21 БпЛА оперативно-тактического уровня, две ракеты, 70 автомобилей и четыре единицы специальной техники», — проинформировали в ГШ.
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2024 в 09:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 2 июля сообщил о 13 боях на севере от Харькова и еще 17 — на Купянском направлении за минувшие сутки".