30 бойових зіткнень на Харківському й Куп’янському напрямках нарахував Генштаб
Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 2 липня повідомив про 13 боїв на півночі від Харкова та ще 17 – на Куп’янському напрямку за минулу добу.
“На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії за підтримки авіації. Загалом тут відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Глибоке. На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 17. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Берестового та Піщаного Харківської області; Стельмахівки Луганської області”, – поінформували в Генштабі.
Загалом на фронті в Україні за добу зафіксували 189 бойових зіткнень. Втрати окупантів становили 1280 осіб.
“Також ворог втратив вісім танків, 16 бойових броньованих машин, 56 артилерійських системи, три РСЗВ, 21 БпЛА оперативно-тактичного рівня, дві ракети, 70 автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки”, – поінформували в ГШ.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, генштаб, зведення, купянское направление, новини Харкова, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 09:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 2 липня повідомив про 13 боїв на півночі від Харкова та ще 17 – на Куп’янському напрямку за минулу добу".