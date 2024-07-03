Это молодые активные люди — Терехов о живущих под обстрелами в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью «Укринформу» опроверг мнение, что в Харькове остаются жить только люди старшего возраста и те, у кого нет средств выехать.

«Всегда будут люди, которые никуда не уедут из Харькова. Здесь, как в любом городе, будут оставаться те, кто не представляет себя вне Харькова. И это не просто те, кому трудно отрываться из-за возраста. Это молодые, активные люди, для которых наш город в чем-то и творческое, и деловое вдохновение», — заявил Терехов.

Мэр считает, что такие харьковчане будут жить в городе, несмотря на обстрелы. Поэтому задача власти — создать им условия для жизни и работы.

«Да, мы еще не можем сделать невозможным обстрелы. КАБы, «шахеды», С-300 до недавнего времени прилетали. Но это не повод останавливать жизнь, это стимул искать ПВО», — считает городской голова Харькова.

Он также отметил, что сейчас город важно подготовить к отопительному сезону. А кроме того — что Харьков необходимо развивать и в таких условиях, реализуя инфраструктурные проекты.

«Нельзя сложить руки. Для эмоционального состояния горожан, равно как и для возможного комфорта, харьковчанам важно видеть, что власть движется, что жизнь продолжается. Мы не можем сделать вид, что нет войны, но мы должны приложить максимальные усилия, чтобы жизнь города была полнокровной», — подчеркнул Терехов.