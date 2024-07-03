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Це молоді активні люди – Терехов, про тих, хто живе під обстрілами в Харкові

Суспільство 10:13   03.07.2024
Оксана Горун
Це молоді активні люди – Терехов, про тих, хто живе під обстрілами в Харкові Фото: Василь Голосний

Мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю “Укрінформу” спростував думку, що в Харкові залишаються жити лише люди старшого віку та ті, хто не має коштів виїхати.

“Завжди будуть люди, які нікуди не поїдуть з Харкова. Тут, як у будь-якому місті, залишатимуться ті, хто не уявляє себе поза Харковом. І це не просто ті, кому важко відриватися через вік, це молоді, активні люди, для яких наше місто у чомусь і творче, і ділове натхнення”, — заявив Терехов.

Мер вважає, що такі харків’яни житимуть у місті, попри обстріли. Тому завдання влади – створити їм умови для життя та роботи.

“Так, ми ще не можемо унеможливити обстріли. КАБи, “шахеди”, С-300 до недавнього часу прилітали. Але це не привід зупиняти життя, це стимул шукати ППО”, – вважає міський голова Харкова.

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Він також зазначив, що наразі місто важливо підготувати до опалювального сезону. А крім того, що Харків необхідно розвивати й у таких умовах, реалізуючи інфраструктурні проєкти.

“Не можна скласти руки. Для емоційного стану містян, рівно як і для можливого комфорту, харків’ян важливо бачити, що влада рухається, що життя триває. Ми не можемо удати, що немає війни, але ми маємо докласти максимальних зусиль, щоб життя міста було повнокровним”, – підкреслив Терехов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2024 в 10:13;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю “Укрінформу” спростував думку, що в Харкові залишаються жити лише люди старшого віку та ті, хто не має коштів виїхати".