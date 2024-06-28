У Харкові живе понад мільйон людей – Терехов сказав, чи бігають усі в укриття

Попри щоденні «прильоти» настрій у Харкові – бойовий, повідомив в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.

«Дійсно, хтось виїжджає з Харкова, хтось повертається. Не можу сказати, що є великий відтік з міста. Понад мільйон мешканців міста живуть у Харкові», – сказав мер.

Він також прокоментував, як люди реагують на повітряні тривоги у місті та чи спускаються в укриття.

«Хтось нехтує повітряними тривогами, але та статистика, яка є, що у травні лунала тривога понад 20 діб, ви розумієте, що люди не можуть перебувати там. Тому сьогодні наше основне завдання диференціювати повітряні тривоги таким чином, щоб люди розуміли коли йдуть ракети саме на Харків», – зазначив мер.

Він також нагадав, що у місті є понад 3 тисячі найпростіших укриттів, 14 безпечних зупинок. Крім цього, як бомбосховище використовується метрополітен.