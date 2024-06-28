В Харькове живет более миллиона человек – Терехов про реакцию на тревоги
Несмотря на ежедневные «прилеты» настроение в Харькове – боевое, сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.
«Действительно, кто выезжает из Харькова, кто возвращается. Не могу сказать, что есть большой отток из города. Более миллиона жителей города живут в Харькове», — сказал мэр.
Он также прокомментировал, как люди реагируют на воздушные тревоги в городе и спускаются ли в укрытие.
«Кто-то пренебрегает воздушными тревогами, но та статистика, которая есть, что в мае звучала тревога более 20 суток, вы понимаете, что люди не могут находиться там. Поэтому сегодня наша основная задача дифференцировать воздушные тревоги таким образом, чтобы люди понимали, когда идут ракеты именно на Харьков», — отметил мэр.
Он также напомнил, что в городе более 3 тысяч простейших укрытий, 14 безопасных остановок. Кроме того, в качестве бомбоубежища используется метрополитен.
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 12:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несмотря на ежедневные «прилеты» настроение в Харькове – боевое, сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.".