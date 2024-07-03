Взрыв слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда прилетело ночью

Исходя из опубликованной начальником ХОВА Олегом Синегубовым информации, взрыв, который слышали в Харькове около двух часов ночи 3 июля, на самом деле, был за пределами города.

«3 июля, 02:14, Харьковский район, Дергачевская ТГ, с. Русская Лозовая. В результате обстрела горел дом и автомобиль. Повреждены четыре частных дома и три хозяйственные постройки. Пострадали мужчина и женщина», — проинформировал начальник ХОВА.

Также ночью армия РФ обстреляла Боровую.

«В результате обстрела горели дом, хозяйственная постройка, торговый павильон. Пострадали мужчина и женщина», — отметил Синегубов.

В течение суток армия РФ ударила по предприятию в Индустриальном районе Харькова: от ударной волны пострадали две женщины, а также 15-летний парень и девочка 12 лет. Из-за удара КАБ по селу Малые Проходы в Дергачевской громаде пострадал мужчина. Из-за обстрела Купянска-Узлового — женщина.

Также под обстрелами в течение суток были населенные пункты Купянского района: в Новоосиново прилетело по дачам (горела хвойная подстилка на площади 3 га), а до того — еще и по частному дому; в Шевченково КАБ повредил дом.