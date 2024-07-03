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На Харьковщине — четыре пожара из-за обстрелов, четверо пострадавших — ГСЧС

Происшествия 08:47   03.07.2024
Оксана Горун
На Харьковщине — четыре пожара из-за обстрелов, четверо пострадавших — ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о последствиях обстрелов на Харьковщине за сутки.

«В течение суток вражеские войска вызвали четыре пожара в Изюмском, Купянском и Харьковском районах области», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, в Русской Лозовой Харьковского района два человека пострадали из-за «прилета». Загорелся гараж.

Также пострадавшие есть в Боровой — ее обстреляли около пяти утра 3 июля.

«По разным адресам произошли возгорания в торговом павильоне, частном жилом доме и хозяйственном здании на общей площади 126 м кв. Пострадали два человека», — отметили в ГСЧС.

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Еще один пожар возник в селе Новоосиново Купянского района. Там горела лесная подстилка на общей площади 3 га.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 08:47;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о последствиях обстрелов на Харьковщине за сутки".