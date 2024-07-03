На Харьковщине — четыре пожара из-за обстрелов, четверо пострадавших — ГСЧС
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о последствиях обстрелов на Харьковщине за сутки.
«В течение суток вражеские войска вызвали четыре пожара в Изюмском, Купянском и Харьковском районах области», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По данным спасателей, в Русской Лозовой Харьковского района два человека пострадали из-за «прилета». Загорелся гараж.
Также пострадавшие есть в Боровой — ее обстреляли около пяти утра 3 июля.
«По разным адресам произошли возгорания в торговом павильоне, частном жилом доме и хозяйственном здании на общей площади 126 м кв. Пострадали два человека», — отметили в ГСЧС.
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Еще один пожар возник в селе Новоосиново Купянского района. Там горела лесная подстилка на общей площади 3 га.
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 08:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о последствиях обстрелов на Харьковщине за сутки".