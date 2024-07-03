Главные новости Харькова 3 июля: ночью в городе слышали взрыв
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:07
Всю ночь в Харькове и области была воздушная тревога, около двух часов раздался взрыв
Тревога длилась всю ночь — с коротким перерывом с 23:55 по 00:33. С вечера Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов тактической авиацией РФ, а также — о ракетной опасности. После полуночи вновь активизировалась вражеская авиация.
А следом ВС ВСУ предупредили об угрозе баллистики.
В 01:04 отбой дали для всех областей Украины, кроме Харьковской.
Около двух часов ночи в Харькове слышали взрыв. О нем сообщил и мэр города Игорь Терехов.
«Город под ударом», — заявил он.
Информации о последствиях «прилета» не было.
По состоянию на 7:00 3 июля тревога беспрерывно длится 6,5 часа. Отбоя не было.
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 07:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".