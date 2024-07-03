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Главные новости Харькова 3 июля: ночью в городе слышали взрыв

Происшествия 07:07   03.07.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 3 июля: ночью в городе слышали взрыв Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:07

Всю ночь в Харькове и области была воздушная тревога, около двух часов раздался взрыв

Тревога длилась всю ночь — с коротким перерывом с 23:55 по 00:33. С вечера Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов тактической авиацией РФ, а также — о ракетной опасности. После полуночи вновь активизировалась вражеская авиация.

А следом ВС ВСУ предупредили об угрозе баллистики.

В 01:04 отбой дали для всех областей Украины, кроме Харьковской.

Около двух часов ночи в Харькове слышали взрыв. О нем сообщил и мэр города Игорь Терехов.

«Город под ударом», — заявил он.

Информации о последствиях «прилета» не было.

По состоянию на 7:00 3 июля тревога беспрерывно длится 6,5 часа. Отбоя не было.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 07:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".