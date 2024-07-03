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Ночью под Харьковом ударили две ракеты из С-400 — прокуратура

Происшествия 09:14   03.07.2024
Оксана Горун
Ночью под Харьковом ударили две ракеты из С-400 — прокуратура Фото: wikipedia.org

Армия РФ второй раз за короткий промежуток времени применила по Харьковской области ракеты из ЗРК С-400.

«Сегодня, ориентировочно в 2:05, из рф нанесли ракетные удары по с. Русская Лозовая Дергачевской ТГ. Получили ранения 65-летняя женщина и 80-летний мужчина. Повреждены не менее десяти частных домовладений. По предварительным данным, оккупанты ударили по населенному пункту двумя ракетами типа С-400», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

удар по Русской Лозовой 3 июля

Напомним, этот взрыв слышали в Харькове. Накануне об ударе из С-400 по Харьковской области сообщала Национальная полиция. Тогда ракета прилетела по населенному пункту Мохнач в 65 км от границы с РФ.

удар по Русской Лозовой 3 июля 2

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 09:14;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ второй раз за короткий промежуток времени применила по Харьковской области ракеты из ЗРК С-400".