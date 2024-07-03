Вночі під Харковом ударили дві ракети із С-400 – прокуратура

Армія РФ вдруге за короткий проміжок часу застосувала по Харківській області ракети із ЗРК С-400.

“Сьогодні орієнтовно о 2:05 зс рф завдали ракетні удари по с. Руська Лозова Дергачівської ТГ. Отримали поранення 65-річна жінка та 80-річний чоловік. Пошкоджено щонайменше 10 приватних домоволодінь. За попередніми даними, окупанти вдарили по населеному пункту двома ракетами типу С-400”, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Нагадаємо, цей вибух чули в Харкові. Напередодні про удар із С-400 по Харківській області повідомляла Національна поліція. Тоді ракета прилетіла по населеному пункту Мохнач за 65 км від кордону з РФ.