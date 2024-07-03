Вночі під Харковом ударили дві ракети із С-400 – прокуратура
Фото: wikipedia.org
Армія РФ вдруге за короткий проміжок часу застосувала по Харківській області ракети із ЗРК С-400.
“Сьогодні орієнтовно о 2:05 зс рф завдали ракетні удари по с. Руська Лозова Дергачівської ТГ. Отримали поранення 65-річна жінка та 80-річний чоловік. Пошкоджено щонайменше 10 приватних домоволодінь. За попередніми даними, окупанти вдарили по населеному пункту двома ракетами типу С-400”, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Нагадаємо, цей вибух чули в Харкові. Напередодні про удар із С-400 по Харківській області повідомляла Національна поліція. Тоді ракета прилетіла по населеному пункту Мохнач за 65 км від кордону з РФ.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: прокуратура, ракетний удар, С-400;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вночі під Харковом ударили дві ракети із С-400 – прокуратура»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2024 в 09:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ вдруге за короткий проміжок часу застосувала по Харківській області ракети із ЗРК С-400".