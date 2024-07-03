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Вночі під Харковом ударили дві ракети із С-400 – прокуратура

Події 09:14   03.07.2024
Оксана Горун
Вночі під Харковом ударили дві ракети із С-400 – прокуратура Фото: wikipedia.org

Армія РФ вдруге за короткий проміжок часу застосувала по Харківській області ракети із ЗРК С-400.

“Сьогодні орієнтовно о 2:05 зс рф завдали ракетні удари по с. Руська Лозова Дергачівської ТГ. Отримали поранення 65-річна жінка та 80-річний чоловік. Пошкоджено щонайменше 10 приватних домоволодінь. За попередніми даними, окупанти вдарили по населеному пункту двома ракетами типу С-400”, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

удар по Російській Лозовій 3 липня

Нагадаємо, цей вибух чули в Харкові. Напередодні про удар із С-400 по Харківській області повідомляла Національна поліція. Тоді ракета прилетіла по населеному пункту Мохнач за 65 км від кордону з РФ.

удар по Російській Лозовій 3 липня 2

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2024 в 09:14;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ вдруге за короткий проміжок часу застосувала по Харківській області ракети із ЗРК С-400".