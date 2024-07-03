Головні новини Харкова 3 липня: вночі в місті чули вибух
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:07
Усю ніч у Харкові та області була повітряна тривога, близько двох годин пролунав вибух
Тривога тривала всю ніч – з короткою перервою з 23:55 до 00:33. З вечора Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски КАБів тактичною авіацією РФ, а також про ракетну небезпеку. Після опівночі знову активізувалася ворожа авіація.
А слідом ПС ЗСУ попередили про загрозу балістики.
О 01:04 відбій дали для всіх областей України, окрім Харківської.
Близько другої години ночі в Харкові чули вибух. Про нього повідомив мер міста Ігор Терехов.
“Місто під ударом”, – заявив він.
Інформації про наслідки “прильоту” не було.
Станом на 7:00 3 липня тривога безперервно триває 6,5 години. Відбою не було.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2024 в 07:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".