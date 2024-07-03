Головні новини Харкова 3 липня: вночі в місті чули вибух

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07:07

Усю ніч у Харкові та області була повітряна тривога, близько двох годин пролунав вибух

Тривога тривала всю ніч – з короткою перервою з 23:55 до 00:33. З вечора Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски КАБів тактичною авіацією РФ, а також про ракетну небезпеку. Після опівночі знову активізувалася ворожа авіація.

А слідом ПС ЗСУ попередили про загрозу балістики.

О 01:04 відбій дали для всіх областей України, окрім Харківської.

Близько другої години ночі в Харкові чули вибух. Про нього повідомив мер міста Ігор Терехов.

“Місто під ударом”, – заявив він.

Інформації про наслідки “прильоту” не було.

Станом на 7:00 3 липня тривога безперервно триває 6,5 години. Відбою не було.