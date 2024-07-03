Вибух чули в Харкові: Синєгубов повідомив, куди прилетіло вночі

Виходячи з опублікованої начальником ХОВА Олегом Синєгубовим інформації, вибух, який чули в Харкові близько другої години ночі 3 липня, насправді був за межами міста.

“3 липня, 02:14, Харківський район, Дергачівська ТГ, с. Руська Лозова. Внаслідок обстрілу горів будинок та автомобіль. Пошкоджено чотири приватних будинки та три господарчі споруди. Постраждали чоловік та жінка”, – поінформував начальник ХОВА.

Також уночі армія РФ обстріляла Борову.

“Внаслідок обстрілу горіли будинок, господарча споруда, торговельний павільйон. Постраждали чоловік та жінка”, – зазначив Синєгубов.

Протягом доби армія РФ вдарила по підприємству в Індустріальному районі Харкова: від ударної хвилі постраждали дві жінки, а також 15-річний хлопець та дівчинка 12 років. Через удар КАБ по селу Малі Проходи в Дергачівській громаді постраждав чоловік. Через обстріл Куп’янська-Вузлового – жінка.

Також під обстрілами протягом доби були населені пункти Куп’янського району: в селі Новоосинове прилетіло по дачах (горіла хвойна підстилка на площі 3 га), а до того – ще й по приватному будинку; у Шевченковому КАБ пошкодив будинок.