На Харківщині – чотири пожежі через обстріли, четверо постраждалих – ДСНС

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про наслідки обстрілів на Харківщині за добу.

“Протягом доби ворожі війська спричинили 4 пожежі в Ізюмському, Куп’янському та Харківському районах області”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За даними рятувальників, у Руській Лозовій Харківського району двоє людей постраждали через “приліт”. Зайнявся гараж.

Також постраждалі є в Боровій – її обстріляли близько п’ятої ранку 3 липня.

“За різними адресами сталися загоряння у торговельному павільйоні, приватному житловому будинку та господарчій споруді на загальній площі 126 м кв. Постраждало двоє осіб”, – зазначили в ДСНС.

Ще одна пожежа виникла в селі Новоосинове Куп’янського району. Там горіла лісова підстилка на загальній площі 3 га.