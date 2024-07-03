На Харківщині – чотири пожежі через обстріли, четверо постраждалих – ДСНС
У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про наслідки обстрілів на Харківщині за добу.
“Протягом доби ворожі війська спричинили 4 пожежі в Ізюмському, Куп’янському та Харківському районах області”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
За даними рятувальників, у Руській Лозовій Харківського району двоє людей постраждали через “приліт”. Зайнявся гараж.
Також постраждалі є в Боровій – її обстріляли близько п’ятої ранку 3 липня.
“За різними адресами сталися загоряння у торговельному павільйоні, приватному житловому будинку та господарчій споруді на загальній площі 126 м кв. Постраждало двоє осіб”, – зазначили в ДСНС.
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Ще одна пожежа виникла в селі Новоосинове Куп’янського району. Там горіла лісова підстилка на загальній площі 3 га.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2024 в 08:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про наслідки обстрілів на Харківщині за добу".