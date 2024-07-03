Горять будинки, немає світла: по Руській Лозовій вдарили двома КАБами (фото)
Близько 09:50 армія РФ вдарила по селу Руська Лозова на Харківщині двома КАБами.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, внаслідок ворожого обстрілу горять два приватних будинки та три господарчі споруди на площі 330 м. кв. Зруйновані дев’ять приватних будинків.
Постраждали два чоловіки віком 60 та 35 років. Їх шпиталізували.
Загалом у Руській Лозовій внаслідок атаки КАБ та нічних ударів двома ракетами типу С-400 зруйновані понад 20 будинків, шість з яких не підлягають відновленню. У селі частково перебита електронапруга, немає світла, повідомив в етері «Суспільне. Студія» начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Нагадаємо, про те, що ворог завдає ударів по Руській Лозовій начальник Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко повідомив о 09:54. Вже за кілька хвилин уточнив, що удари прийшлися по житловому будинку. Глава ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що ворог ударив по селу КАБом. Горить будинок, під завалами можуть бути люди. За його даними, постраждали щонайменше двоє чоловіків.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: дома, КАБ, поліція, пострадали, Русская Лозовая, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2024 в 13:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 09:50 армія РФ вдарила по селу Руська Лозова на Харківщині двома КАБами.".