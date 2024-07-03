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Горят дома, нет света: по Русской Лозовой ударили двумя КАБами (фото)

Происшествия 13:22   03.07.2024
Виктория Яковенко
Горят дома, нет света: по Русской Лозовой ударили двумя КАБами (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Около 09:50 армия РФ ударила по селу Русская Лозовая на Харьковщине двумя КАБами.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в результате вражеского обстрела горят два частных дома и три хозяйственных постройки на площади 330 м. кв. Разрушены девять частных домов.

Пострадали двое мужчин в возрасте 60 и 35 лет. Их госпитализировали.

В общем в Русской-Лозовой в результате атаки КАБ и ночных ударов двумя ракетами типа С-400 разрушены более 20 домов, шесть из которых не подлежат восстановлению. В селе частично перебито электронапряжение, нет света, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

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Фото: ГУНП в Харьковской области
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Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, о том, что враг наносит удары по Русской Лозовой начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил в 09:54. Уже через несколько минут уточнил, что удары пришлись по жилому дому. Глава ХОВА Олег Синегубов отметил, что враг ударил по селу КАБом. Горит дом, под завалами могут быть люди. По его данным, пострадали по меньшей мере двое мужчин.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 13:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 09:50 армия РФ ударила по селу Русская Лозовая на Харьковщине двумя КАБами.".