РФ ударила по Русской Лозовой: горит дом, под завалами могут быть люди

Около 10:00 оккупанты обстреляли село Русская Лозовая в Харьковской области.

О том, что враг наносит удары по населенному пункту, начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил в 09:54.

Уже через несколько минут уточнил, что удары пришлись по жилому дому.

Позже Задоренко сообщил, что пострадали по меньшей мере три человека. Один мужчина — в тяжелом состоянии.

Глава ХОВА Олег Синегубов отметил, что враг ударил по селу КАБом. Горит дом, под завалами могут быть люди. По его данным, пострадали по меньшей мере двое мужчин.