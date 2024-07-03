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РФ ударила по Русской Лозовой: горит дом, под завалами могут быть люди

Происшествия 11:08   03.07.2024
Виктория Яковенко
РФ ударила по Русской Лозовой: горит дом, под завалами могут быть люди

Около 10:00 оккупанты обстреляли село Русская Лозовая в Харьковской области.

О том, что враг наносит удары по населенному пункту, начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил в 09:54.

Уже через несколько минут уточнил, что удары пришлись по жилому дому.

Позже Задоренко сообщил, что пострадали по меньшей мере три человека. Один мужчина — в тяжелом состоянии.

Глава ХОВА Олег Синегубов отметил, что враг ударил по селу КАБом. Горит дом, под завалами могут быть люди. По его данным, пострадали по меньшей мере двое мужчин.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 11:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 10:00 оккупанты обстреляли село Русская Лозовая в Харьковской области.".