РФ ударила по Русской Лозовой: горит дом, под завалами могут быть люди
Около 10:00 оккупанты обстреляли село Русская Лозовая в Харьковской области.
О том, что враг наносит удары по населенному пункту, начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил в 09:54.
Уже через несколько минут уточнил, что удары пришлись по жилому дому.
Позже Задоренко сообщил, что пострадали по меньшей мере три человека. Один мужчина — в тяжелом состоянии.
Глава ХОВА Олег Синегубов отметил, что враг ударил по селу КАБом. Горит дом, под завалами могут быть люди. По его данным, пострадали по меньшей мере двое мужчин.
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 11:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 10:00 оккупанты обстреляли село Русская Лозовая в Харьковской области.".