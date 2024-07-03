РФ вдарила по Руській Лозовій: горить дім, під завалами можуть бути люди
Близько 10:00 окупанти обстріляли село Руська Лозова на Харківщині.
Про те, що ворог завдає ударів по населеному пункту начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив о 09:54.
Вже за кілька хвилин уточнив, що удари прийшлися по житловому будинку.
Пізніше Задоренко повідомив, що постраждали щонайменше троє людей. Один чоловік у важкому стані.
Голова ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що ворог вдарив по селу КАБом. Горить приватний будинок, під завалами можуть бути люди. За його даними, постраждали щонайменше двоє чоловіків.
Читайте також: Вночі під Харковом ударили дві ракети із С-400 – прокуратура
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Лозовая, обстріл, пострадали, русская, удар, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «РФ вдарила по Руській Лозовій: горить дім, під завалами можуть бути люди»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2024 в 11:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 10:00 окупанти обстріляли село Руська Лозова на Харківщині.".