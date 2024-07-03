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РФ вдарила по Руській Лозовій: горить дім, під завалами можуть бути люди

Події 11:08   03.07.2024
Вікторія Яковенко
РФ вдарила по Руській Лозовій: горить дім, під завалами можуть бути люди

Близько 10:00 окупанти обстріляли село Руська Лозова на Харківщині.

Про те, що ворог завдає ударів по населеному пункту начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив о 09:54.

Вже за кілька хвилин уточнив, що удари прийшлися по житловому будинку.

Пізніше Задоренко повідомив, що постраждали щонайменше троє людей. Один чоловік у важкому стані.

Голова ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що ворог вдарив по селу КАБом. Горить приватний будинок, під завалами можуть бути люди. За його даними, постраждали щонайменше двоє чоловіків.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2024 в 11:08;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 10:00 окупанти обстріляли село Руська Лозова на Харківщині.".