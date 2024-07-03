На Харківщині загинув 48-річний чоловік: тіло дістали з-під завалів (фото)
У Боровій на Харківщині через обстріл о 4:40 ранку є загиблий та постраждалі.
“3 липня близько 4:40 війська рф завдали авіаудари по центральній частині селища Борова Ізюмського району. Пошкоджено виключно цивільну інфраструктуру: понад 10 житлових будинків, господарчі споруди, магазини та адміністративну будівлю. Загинув 48-річний чоловік: його тіло дістали з-під завалів будинку. 75-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес, у чоловіка 50 років — поранення“, — поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2024 в 09:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Боровій на Харківщині через обстріл о 4:40 ранку є загиблий та постраждалі".