На Харківщині загинув 48-річний чоловік: тіло дістали з-під завалів (фото)

У Боровій на Харківщині через обстріл о 4:40 ранку є загиблий та постраждалі.

“3 липня близько 4:40 війська рф завдали авіаудари по центральній частині селища Борова Ізюмського району. Пошкоджено виключно цивільну інфраструктуру: понад 10 житлових будинків, господарчі споруди, магазини та адміністративну будівлю. Загинув 48-річний чоловік: його тіло дістали з-під завалів будинку. 75-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес, у чоловіка 50 років — поранення“, — поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.