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На Харківщині загинув 48-річний чоловік: тіло дістали з-під завалів (фото)

Події 09:23   03.07.2024
Оксана Горун
На Харківщині загинув 48-річний чоловік: тіло дістали з-під завалів (фото)

У Боровій на Харківщині через обстріл о 4:40 ранку є загиблий та постраждалі.

3 липня близько 4:40 війська рф завдали авіаудари по центральній частині селища Борова Ізюмського району. Пошкоджено виключно цивільну інфраструктуру: понад 10 житлових будинків, господарчі споруди, магазини та адміністративну будівлю. Загинув 48-річний чоловік: його тіло дістали з-під завалів будинку. 75-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес, у чоловіка 50 років — поранення“, — поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Читайте також: Вночі під Харковом ударили дві ракети із С-400 — прокуратура

обстріл Боровий 3 липня 2024

обстріл Боровий 3 липня 2024 2

обстріл Боровий 3 липня 2024 3

обстріл Боровий 3 липня 2024 4

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2024 в 09:23;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Боровій на Харківщині через обстріл о 4:40 ранку є загиблий та постраждалі".