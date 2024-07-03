На Харьковщине погиб 48-летний мужична: тело достали из-под завалов (фото)

В Боровой на Харьковщине из-за обстрела в 4:40 утра есть погибший и пострадавшие.

«3 июля около 4:40 войска рф нанесли авиаудары по центральной части поселка Боровая Изюмского района. Повреждена исключительно гражданская инфраструктура: более 10 жилых домов, хозяйственные постройки, магазины и административное здание. Погиб 48-летний мужчина: его тело извлекли из-под завалов дома. 75-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс, у мужчины 50 лет — ранение», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.