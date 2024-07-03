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Пошукові роботи тривають – Синєгубов про удар по Руській Лозовій (фото, відео)

Події 14:34   03.07.2024
Вікторія Яковенко
Пошукові роботи тривають – Синєгубов про удар по Руській Лозовій (фото, відео) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Тривають пошукові роботи на місці ранкового «прильоту» КАБ по селу Руська Лозова на Харківщині, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«У нас зруйновані майже повністю 11 житлових будинків. Ворог вдарив КАБ, тип якої ще наразі встановлюється. Однак руйнування досить серйозні. Дві людини було врятовано з-під завалів», – сказав Синєгубов.

За даними ГУ ДСНС в Харківській області, внаслідок удару сталися пожежі у 2-х приватних будинках та 3-х господарчих спорудах. Загальна площа пожеж складала 320 м. кв. Постраждали три людини.

На місці працювали 6 одиниць техніки та 45 рятувальників.

Об 11:17 пожежі ліквідували. За даними рятувальників, аварійно-рятувальні роботи завершені об 11:43.

Відео: ГУ ДСНС в Харківській області

Нагадаємо, про те, що ворог завдає ударів по Руській Лозовій начальник Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко повідомив о 09:54. Вже за кілька хвилин уточнив, що удари прийшлися по житловому будинку. Глава ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що ворог ударив по селу КАБом. Горить будинок, під завалами можуть бути люди. За його даними, постраждали щонайменше двоє чоловіків.

Читайте також: Горять будинки, немає світла: по Руській Лозовій вдарили двома КАБами (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2024 в 14:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тривають пошукові роботи на місці ранкового «прильоту» КАБ по селу Руська Лозова на Харківщині, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".