Поисковые работы продолжаются – Синегубов об ударе по Русской Лозовой (видео)
Продолжаются поисковые работы на месте утреннего «прилета» КАБ по селу Русская Лозовая на Харьковщине, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
«У нас разрушены почти полностью 11 жилых домов. Враг ударил КАБ, тип которой еще устанавливается. Однако разрушения достаточно серьезны. Два человека были спасены из-под завалов», — сказал Синегубов.
По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, в результате удара произошли пожары в 2-х частных домах и 3-х хозяйственных постройках. Общая площадь пожаров составляла 320 м. кв. Пострадали три человека.
На месте работали 6 единиц техники и 45 спасателей.
В 11:17 пожар ликвидировали. По данным спасателей, аварийно-спасательные работы завершены в 11:43.
Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Напомним, о том, что враг наносит удары по Русской Лозовой начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил в 09:54. Уже через несколько минут уточнил, что удары пришлись по жилому дому. Глава ХОВА Олег Синегубов отметил, что враг ударил по селу КАБом. Горит дом, под завалами могут быть люди. По его данным, пострадали по меньшей мере двое мужчин.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: пожары, прилет, работы, Русская Лозовая, синегубов, хова;
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 14:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Продолжаются поисковые работы на месте утреннего «прилета» КАБ по селу Русская Лозовая на Харьковщине, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".