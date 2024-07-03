Троє дітей постраждали через удари по Київському району Харкова – Синєгубов
Серед 14 постраждалих від ударів по Київському району Харкова близько 16:00 3 липня – троє дітей, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Це дві 8-річні дитини, а також хлопчик, який народився два тижні тому. У немовляти – різана рвана рана голови, його стан оцінюють як середній.
У половини дорослих стан середній, в решти – легкий.
У Київському районі частково зруйновані два приватні будинки, пошкоджені десять приватних будинків, 12 багатоквартирних будинків, будівлі кафе, пошти, двоповерховий спортивний клуб та два корпуси університету.
Фото: телеграм Олега Синєгубова
Нагадаємо, військові РФ атакували Харків КАБами близько 16:00. За даними облпрокуратури, ворожий літак Су-34 скинув три УМПБ Д-30 з території Бєлгородської області, з відстані 70 кілометрів до місць влучань. Один із них упав на відкритій місцевості на околиці міста, два — у житловій забудові Київського району. Там, за даними керівника облпрокуратури Олександра Фільчакова, зруйновано три приватні будинки. З-під завалів врятували дитину. Також постраждало немовля, його ушпиталили з різаною раною голови.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, киівський район, сінєгубов, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2024 в 22:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Серед 14 постраждалих від ударів по Київському району Харкова близько 16:00 3 липня – троє дітей, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".