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Троє дітей постраждали через удари по Київському району Харкова – Синєгубов

Події 22:40   03.07.2024
Олена Нагорна
Троє дітей постраждали через удари по Київському району Харкова – Синєгубов Фото: телеграм Олега Синєгубова

Серед 14 постраждалих від ударів по Київському району Харкова близько 16:00 3 липня – троє дітей, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Це дві 8-річні дитини, а також хлопчик, який народився два тижні тому. У немовляти – різана рвана рана голови, його стан оцінюють як середній.

У половини дорослих стан середній, в решти – легкий.

У Київському районі частково зруйновані два приватні будинки, пошкоджені десять приватних будинків, 12 багатоквартирних будинків, будівлі кафе, пошти, двоповерховий спортивний клуб та два корпуси університету.


Фото: телеграм Олега Синєгубова

Нагадаємо, військові РФ атакували Харків КАБами близько 16:00. За даними облпрокуратури, ворожий літак Су-34 скинув три УМПБ Д-30 з території Бєлгородської області, з відстані 70 кілометрів до місць влучань. Один із них упав на відкритій місцевості на околиці міста, два — у житловій забудові Київського району. Там, за даними керівника облпрокуратури Олександра Фільчакова, зруйновано три приватні будинки. З-під завалів врятували дитину. Також постраждало немовля, його ушпиталили з різаною раною голови.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2024 в 22:40;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Серед 14 постраждалих від ударів по Київському району Харкова близько 16:00 3 липня – троє дітей, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".