Трое детей пострадали из-за ударов по Киевскому району Харькова — Синегубов
Среди 14 пострадавших от ударов по Киевскому району Харькова около 16:00 3 июля — трое детей, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Это два 8-летних ребенка, а также мальчик, который родился две недели назад. У младенца — резаная рваная рана головы, его состояние оценивают как среднее.
У половины взрослых состояние среднее, у остальных — легкое.
В Киевском районе частично разрушены два частных дома, повреждены десять частных домов, 12 многоквартирных домов, здания кафе, почты, двухэтажный спортивный клуб и два корпуса университета.
Фото: Telegram Олега Синегубова
Напомним, военные РФ атаковали Харьков КАБами около 16:00. По данным облпрокуратуры, вражеский самолет Су-34 сбросил три УМПБ Д-30 с территории Белгородской области, с расстояния 70 километров до мест попаданий. Один из них упал на открытой местности на окраине города, два — в жилой застройке Киевского района. Там, по данным руководителя облпрокуратуры Александра Фильчакова, разрушены три частных дома. Из-под завалов спасли ребенка. Также пострадал двухнедельный младенец, его госпитализировали с резаной раной головы.
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 22:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Среди 14 пострадавших от ударов по Киевскому району Харькова около 16:00 3 июля — трое детей, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".