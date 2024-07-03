Трое детей пострадали из-за ударов по Киевскому району Харькова — Синегубов

Среди 14 пострадавших от ударов по Киевскому району Харькова около 16:00 3 июля — трое детей, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Это два 8-летних ребенка, а также мальчик, который родился две недели назад. У младенца — резаная рваная рана головы, его состояние оценивают как среднее.

У половины взрослых состояние среднее, у остальных — легкое.

В Киевском районе частично разрушены два частных дома, повреждены десять частных домов, 12 многоквартирных домов, здания кафе, почты, двухэтажный спортивный клуб и два корпуса университета.



Фото: Telegram Олега Синегубова

Напомним, военные РФ атаковали Харьков КАБами около 16:00. По данным облпрокуратуры, вражеский самолет Су-34 сбросил три УМПБ Д-30 с территории Белгородской области, с расстояния 70 километров до мест попаданий. Один из них упал на открытой местности на окраине города, два — в жилой застройке Киевского района. Там, по данным руководителя облпрокуратуры Александра Фильчакова, разрушены три частных дома. Из-под завалов спасли ребенка. Также пострадал двухнедельный младенец, его госпитализировали с резаной раной головы.