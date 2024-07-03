Мер Вовчанська отримав підозру за співпрацю з ворогом: йому «світить» довічне
Правоохоронці заочно повідомили про підозру меру міста Вовчанськ на Харківщині.
Йдеться про 67-річного уродженця Харківської області, який під час окупації Вовчанська обіймав посаду начальника Вовчанського територіального управління тимчасової цивільної адміністрації загарбників, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Зазначається, що на цій посаді фігурант організовував роботу ворожої адміністрації, закликав населення до співпраці з окупантами, здійснював виплати населенню у російській валюті.
«Зрадник регулярно проводив наради з керівниками підприємств та установ, що залишилися на окупованій території, а також виконував інші організаційно-розпорядчі функції у незаконному органі влади російсько-окупаційних військ», – додали в СБУ.
Також, він неодноразово записував відеозвернення для пропагандистських телеграм-каналів, розповсюджуючи наративи пропаганди РФ та визнавав правомірною тимчасову окупацію частини території України.
Під час деокупації регіону фігуранту вдалося втекти на непідконтрольну територію України, де він поки що переховується від правосуддя.
Чоловіку повідомили про підозру за трьома статтями ККУ: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність), ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України).
За такі злочини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вовчанськ, мэр, окупанти, підозра, СБУ, харківщина;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці заочно повідомили про підозру меру міста Вовчанськ на Харківщині.".