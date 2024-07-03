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Мэр Волчанска получил подозрение за сотрудничество с РФ: «светит» пожизненное

Общество 13:00   03.07.2024
Виктория Яковенко
Мэр Волчанска получил подозрение за сотрудничество с РФ: «светит» пожизненное Фото: Владислав Абдула

Правоохранители заочно сообщили о подозрении мэру города Волчанск в Харьковской области.

Речь идет о 67-летнем уроженце Харьковской области, который во время оккупации Волчанска занимал должность начальника Волчанского территориального управления временной гражданской администрации захватчиков, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Отмечается, что на этой должности фигурант организовывал работу вражеской администрации, призывал население к сотрудничеству с оккупантами, осуществлял выплаты населению в российской валюте.

«Предатель регулярно проводил совещания с руководителями предприятий и учреждений, оставшихся на оккупированной территории, а также выполнял другие организационно-распорядительные функции в незаконном органе власти российско-оккупационных войск», — добавили в СБУ.

Также он неоднократно записывал видеообращение для пропагандистских Telegram-каналов, распространяя нарративы пропаганды РФ и признавал правомерной временную оккупацию части территории Украины.

Во время деоккупации региона фигуранту удалось сбежать на неподконтрольную территорию Украины, где он пока скрывается от правосудия.

Мужчине сообщили о подозрении по трем статьям УКУ: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения), ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность), ч. 3 ст. 436-2 (оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

За такие преступления ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 13:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители заочно сообщили о подозрении мэру города Волчанск в Харьковской области.".