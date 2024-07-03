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Россияне штурмовали на Харьковском направлении при поддержке авиации — Генштаб

Происшествия 08:31   03.07.2024
Оксана Горун
Россияне штурмовали на Харьковском направлении при поддержке авиации — Генштаб Фото: ГШ

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 3 июля сообщил, что на Харьковском направлении за сутки были боевые столкновения у Волчанска и Глубокого, на Купянском — в районе Синьковки и Стельмаховки.

«На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия при поддержке авиации, всего здесь произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое. На Купянском направлении количество боестолкосновений в сутки составило 13. Силы обороны отражали атаки противника в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки в Луганской области. Основные усилия враг прикладывал в районе Синьковки – там произошло около 80 процентов всех противостояний на направлении», — проинформировали в Генштабе.

Также россияне продолжили авиационный террор Харьковской области. По данным ГШ, авиаудары пришлись по населенным пунктам: Малые Проходы, Липцы, Веселое, Нескучное, Тихое, Волчанские Хутора, Старица, Сотницкий Казачок, Синьковка.

В целом на фронте в Украине за сутки зафиксировали 158 боевых столкновений. В ГШ привели данные о потерях врага.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 08:31;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 3 июля сообщил, что на Харьковском направлении за сутки были боевые столкновения у Волчанска и Глубокого, на Купянском — в районе Синьковки и Стельмаховки".