Россияне штурмовали на Харьковском направлении при поддержке авиации — Генштаб
Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 3 июля сообщил, что на Харьковском направлении за сутки были боевые столкновения у Волчанска и Глубокого, на Купянском — в районе Синьковки и Стельмаховки.
«На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия при поддержке авиации, всего здесь произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое. На Купянском направлении количество боестолкосновений в сутки составило 13. Силы обороны отражали атаки противника в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки в Луганской области. Основные усилия враг прикладывал в районе Синьковки – там произошло около 80 процентов всех противостояний на направлении», — проинформировали в Генштабе.
Также россияне продолжили авиационный террор Харьковской области. По данным ГШ, авиаудары пришлись по населенным пунктам: Малые Проходы, Липцы, Веселое, Нескучное, Тихое, Волчанские Хутора, Старица, Сотницкий Казачок, Синьковка.
В целом на фронте в Украине за сутки зафиксировали 158 боевых столкновений. В ГШ привели данные о потерях врага.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудары, война, генштаб, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 08:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 3 июля сообщил, что на Харьковском направлении за сутки были боевые столкновения у Волчанска и Глубокого, на Купянском — в районе Синьковки и Стельмаховки".