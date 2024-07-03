Россияне штурмовали на Харьковском направлении при поддержке авиации — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 3 июля сообщил, что на Харьковском направлении за сутки были боевые столкновения у Волчанска и Глубокого, на Купянском — в районе Синьковки и Стельмаховки.

«На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия при поддержке авиации, всего здесь произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое. На Купянском направлении количество боестолкосновений в сутки составило 13. Силы обороны отражали атаки противника в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки в Луганской области. Основные усилия враг прикладывал в районе Синьковки – там произошло около 80 процентов всех противостояний на направлении», — проинформировали в Генштабе.

Также россияне продолжили авиационный террор Харьковской области. По данным ГШ, авиаудары пришлись по населенным пунктам: Малые Проходы, Липцы, Веселое, Нескучное, Тихое, Волчанские Хутора, Старица, Сотницкий Казачок, Синьковка.

В целом на фронте в Украине за сутки зафиксировали 158 боевых столкновений. В ГШ привели данные о потерях врага.