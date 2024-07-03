Росіяни штурмували на Харківському напрямку за підтримки авіації – Генштаб

Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 3 липня повідомив, що на Харківському напрямку за добу були бойові зіткнення поблизу Вовчанська та Глибокого, на Куп’янському – в районі Синьківки та Стельмахівки.

“На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії за підтримки авіації, загалом тут відбулося вісім бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ і Глибоке. На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу склала 13. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині. Основні зусилля ворог прикладав у районі Синьківки – там відбулося близько 80 відсотків від усіх протистоянь на напрямку“, — поінформували в Генштабі.

Також росіяни продовжили авіаційний терор Харківської області. За даними ГШ, авіаудари припали по населених пунктах: Малі Проходи, Липці, Веселе, Нескучне, Тихе, Вовчанські Хутори, Стариця, Сотницький Козачок, Синьківка.

Загалом на фронті в Україні за добу зафіксовано 158 бойових зіткнень. У ГШ навели дані про втрати ворога.